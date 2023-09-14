T.C.ERDEMLİİCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023 / 00:01

2019/1498 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1498 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, ALATA Mahalle/Köy, 280 Ada, 10 Parsel, B BLOK 11. KAT 22 Nolu Bağımsız Bölü ...

Adresi : Alata Mahallesi, Hacı Ömer Var Caddesi, Oba Plaza B Blok, K:11 No:22 Erdemli / MERSİN

Yüzölçümü : 188 m2

Arsa Payı : 10/1700

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzıBelediye İmar Planı içerisinde Ticaret alanı olup, inşaat yapı emsali

(yoğunluk) 3.40'tır ve Hmaks : 47.00'dır.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:11

04/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.