T.C. EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/231 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalı Mehmet Ali Topdemir aleyhine açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescili) davasında2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. maddesi ve gereğince davalıya ait Konya ili Ereğli İlçesi Zengen Mah. 329 Ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için Kıymet Takdiri Raporu doğrultusunda 2942 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca taşınmaz için 3547,48 m2lik kısımda irtifak hakkı (tellerin geçtiği yer) için 50.337,84 TL kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kanunu'nun 10. md uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazların TEDAŞ adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan, Kamulaştırma kararına karşı 2942 S.K. nun 14. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz,

İdari yargıda veya Adli yargıda açabileceğiniz davalarda husumeti TEDAŞ'a yöneltmeniz gerektiği,

2942 S.K. nun 14. maddesi gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın tesciline karar verileceği,

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ereğli şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu 2942 sayılı kanunun 4650 SK nun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur.