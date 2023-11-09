T.C. EREĞLİ (KONYA) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/72 KARAR NO : 2023/585

İLAN METNİ

Hukuki AlacağıTahsil Amacıyla Hırsızlık (Türk Ceza Kanunu 144/2) suçundansanık Abdülhanen ve Kerime oğlu 01/01/1994 Halep D.lu Suriye- Halep Nüfusuna kayıtlıCihad AL MUSTAFA hakkındaki kamu davasının mahkememizde yapılanaçık yargılama sonucunda, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle 5237 Sayılı TCK’nun 73/4 ve CMK’nun 223/8 maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, gıyabi karar tüm aramalara sanığa rağmen tebliğ edilememiş olduğundan,

Kararın7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilanen tebliğtarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisindemahkememize veya mahkememize gönderilmek üzerebulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecekbir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve bu dilekçenin hakime onaylattırılması suretiyleKonya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluaçık olmak üzere,aksi takdirde kararınkesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.