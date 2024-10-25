T.C. Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/477 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani
MEVKİİ : Hançerli Mahallesi
ADA-PARSEL NO : 122/1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 283352.14 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KAYA, BÜLENT KAYA, CEMİL KAYA, ÇUÇİ KAYA vd.
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYEPETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarınıilandan itibaren 10gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılaryukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 28/01/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarıncailgililere ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108724