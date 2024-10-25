T.C. Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/477 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Hançerli Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 122/1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 283352.14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KAYA, BÜLENT KAYA, CEMİL KAYA, ÇUÇİ KAYA vd.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYEPETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarınıilandan itibaren 10gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılaryukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 28/01/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarıncailgililere ilan olunur.