T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/901 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Boğaz Köyü

ADA-PARSEL NO : 133/33

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 54,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Güllü Bora, Ramazan Ertürk, Remziye Ertürk, Şükrü Ertürk

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfıvemalikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmişolup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapanidare aleyhine iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli ErganiVakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarınıilandan itibaren 10gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılaryukarıda isimleri yazılıdavalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşmagününün 29/08/2023günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarıncailgililere ilan olunur.