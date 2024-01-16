T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/438 Esas DAVALI CENGİZ KORKUSUZ : Ergani/ DİYARBAKIRDavacılar Adnan Atay, Murat Atay ve Sezai Atay tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Dahili Davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından 14/12/2023 Tarihli Ön İnceleme Duruşma Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 147. Maddesi gereğince ön inceleme aşamasının tamamlandığı, sonraki celsenin tahkikat/sözlü yargılama duruşması olduğu, tarafların belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, Mahallinde 15/04/2023 günü saat 10:00itibari ile keşfin yapılacağına, Duruşma gününün 30/05/2024 tarihi saat 10:00'a bırakıldığı ve Yukarıda belirtilen hususlar gereğince Ön İnceleme Duruşma Tutanağının tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.