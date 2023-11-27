T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2021/107 Esas

Sayın Fatma Ömür GÖRKEM 26/11/2022 tarihli fen bilirkişi raporunda;Dava konusu Hatay İli Erzin İlçesiMahmutlu mahallesi 895 ada 48 parselin tapu kayıtlarında tarla vasfı ile kayıtlı olup alanın 32347,10m² olduğunu, taşınmaz üzerinde dosyada mevcut plana göre BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine krokide taralı olarak gösterilen "B"harfi ile gösterilen 2745,72m² lik kısmının mülkiyet,"G" harfi ile gösterilen 1022,48 m² 2 yıllık geçici irtifakalana tesis edildiği,15/12/2022 tarihli bilirkişi heyet kurulu raporunda;Dava konusu Hatay İli Erzin İlçesi eski Yeşilkent Mahallesi 10 parsel yeni Mahmutlu mahallesi 895 ada 48 nolu parselde bulunan 32347,10m² yüzölçüme sahip,Tarla vasıflı 2745,72m² Mülkiyet,1022,48m² 2 yıllık Geçici İrtifak Kamulaştırmasının toplam Kamulaştırma Bedeli 691.352,20TL tespit edildiği,28/07/2023 tarihli bilirkişi heyet kurulunun ek raporunda;hissenize düşen miktarın 445,81TL olduğuanlaşılmış olmakla;Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,duruşmanın 08/12/2023 tarihinde saat 09:05'a bırakıldığı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. HMK 122,127,128