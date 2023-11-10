T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2023/190 Esas

İLAN

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2023/190 Davacı,İsmail GÜÇLÜ tarafından Tapu İptali Ve Tescil(İmar İhyaya Dayalı)talep edilen;Hatay İli Erzin İlçesi Yukarıburnaz Mahallesi 585 Ada 128 Parsel Sayılı taşınmaz ile çevrili tarla niteliğindeki taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.