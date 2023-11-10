T.C. ERZİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2023/192 Esas

Konu : İLAN

Erzin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dosya No: 2023/192 Esas Davacı, CEVAT ERÇÖKÜK ileDavalılar, ERZİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ERZİN MALMÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Hatay ili Erzin ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, Haydar mevkiinde kain Doğusu Mehmet Erçökük varisleri taşınmazı; Batısı Akın Bölükbaşı ve İbrahim Bölükbaşı taşınmazı, Kuzeyi Kuru Dere ve Mehmet Erçökük varisleri taşınmazı; Güneyi tarla yolu Hatice Aslan Zeytinliği, Hasan Gedik zeytinliği, Mustafa Acar zeytinliği ile çevrili 24.094,58 m2.lik taşınmazda (867 ada ve 134 parsel) hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.