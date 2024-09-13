T.C. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ERZURUM 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ



Esas No : 2021/505

Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Mahkemesi : Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Sanık : İBRAHİM ONUR CORUK, Mehmet ve Nazlı oğlu, 20/05/1984 Şişli doğumlu, Nevşehir, Avanos, Camikebir mah/köy nüfusunda kayıtlı, H.Edip Adıvar Mahallesi, Alaattin Elmas Sokak, No:30/3, Şişli / İSTANBUL T.C. Kimlik No:46009715620

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık İbrahim Onur CORUK hakkında mahkememizce verilen 27/03/2024 tarih ve 2021/505 Esas, 2024/164 Karar sayılı hüküm ile;

"HÜKÜM:

1-Sanık İBRAHİM ONUR CORUK'un mağdur AHMET DELİBAŞI'na yönelik üzerine atılı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın sübuta eren eylemine uyan TCK'nin 158/1-f-son uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumları gözönüne alınarak takdiren alt sınırdan 4 YIL HAPİS VE ADLİ PARA CEZASININ MİKTARI SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAATİN İKİ KATINDAN AZ OLAMAYACAĞINDAN TAKDİREN 14 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Mağdurun olay nedeniyle meydana gelen zararı tamamen giderildiğinden sanığa verilen cezada TCK'nin 168/2. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL HAPİS ve 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Cezanın sanığın geleceğine etkisi lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden cezasında 5237 sayılı TCK’nin 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanık hakkında bundan başkaca yasal ve takdiri artırım ve indirim maddelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

5-Sanığa verilen 5 gün adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak TCK'nin 52/2 maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20,00 TL kabul edilerek TOPLAM 100,00 TLADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanığın NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS VE 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7-5237Sayılı TCK'nin 52/4 maddesi uyarınca, sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak verilen 100,00 TL adli para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edildi)

8-Sanığın cezasından başkaca takdiri veya kanuni arttırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığına,

9-24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı kararında iptal edilen hususlar ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2-3 maddelerinin uygulanmasına,

10-Sanık hakkında daha önceden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği, anlaşılmakla şartları oluşmadığından CMK'nın 231/5 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

11-Sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşmadığından ve sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanığa verilen cezanın TCK'nın 50/1. Maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve TCK'nin 51.maddesi uyarınca ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

12-Karar Kesinleştiğinde; sanık hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/545 Esas-2017/19 Karar sayılı ilamı verilen HAGB kararının 06/04/2017 tarihinde kesinleştiği anlaşıldığından denetim süresi içerisinde sanığın atılı suçu işlemesi nedeniyle CMK.nın 231/11. maddesi uyarınca değerlendirme yapılmak üzere bir suretinin mahkemesine gönderilmesine"

Karar verildiği, kararın sanığa tebliğinin gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;

-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE; tebliğin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilan edilmesinden iki hafta sonra yapılmış sayılacağına, sürenin bugünden sonra başlayacağına ve başladığı günden itibaren iki hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İlgi Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğinin, bu süre zarfında İstinaf Kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 09/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088309