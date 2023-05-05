T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2021/43 Esas 07/04/2023 Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle;Mahkememizin 2021/43 Esas sayılı dosyasında Miras bırakan Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Cedit Mah. 521 ada 9 parsel sayılı taşınmaz maliki ölü olduğu bildirilen Osman oğlu Yusuf'un mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğince Miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.