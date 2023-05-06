T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2021/1291 Esas 07/04/2023 BASIN İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle;

Mahkememizin 2021/1291 Esas sayılı dosyasında Miras bırakan Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Aşağı Mumcu Mah. 479 ada 13 parsel sayılı taşınmaz maliki ölü olduğu bildirilen Medine Ünlü'nün mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğince Miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.