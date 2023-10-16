T.C. ERZURUM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01



Esas No : 2020/148

Suç :Basit Yaralama

Mahkemesi : Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK : MUHAMMED ALİ,AHMEDOğlu FATIMA'den olma, 1987 doğumlu

Basit Yaralama suçundansanık MUSA NAJM ABDULLAH AL QAISI hakkında mahkememizce verilen 07/03/2023tarih ve 2020/148 Esas, 2023/291 Karar sayılı hüküm ile sanık MUSA NAJM ABDULLAH AL QAISI hakkında TCK 86/2 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın müşteki sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle gerekçeli kararın ve itiraz dilekçesinin sanığa tebliği gerektiği, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur. 26.09.2023