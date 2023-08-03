T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2023 / 00:01



İlçe Emniyet Müdürlüğü





İLANEN TEBLİĞ





28/05/2023 – 12/07/2023 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 60 (Altmış) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 31/07/2023 ile 31/08/2023 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul) listeler halinde askıya asılmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.