T.C. Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : .53594579-2024/863-Ceza Dava Dosyası



Mahkememizin 18/09/2024 tarih 2024/863 esas 2024/1434 karar sayılı ilamı Dolandırıcılık suçundan sanık ERKINAI IIAZOVA hakkında açılan kamu davasında BERAAT karar verilmiştir.

Müşteki VİKTORİA CHIKOVANI'nın kimlik bilgilerinin ve sabit bir adresi olmadığından hiç bir şekilde adres araştırması yapılamadığı, adresleri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın müştekiye tebliği mümkün olmamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde ve elektronik ortam da Müşteki VİKTORİA CHIKOVANI İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye ceza mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere müracaat sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğine infaz işlemlerinin yapılacağı) İLAN OLUNUR. 18.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02091911