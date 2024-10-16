T.C. Eskişehir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/401 Esas

MALİYE HAZİNESİ ileİBRAHİM KARADAĞLI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Ömerağa Mahallesi 584 ada 36 parsel sayılı taşınmaz maliki İbrahim KARADAĞLI'yı temsil etmek, hakkını idare etmek, hak ve manfaatlerini korumak için 10 yıldan uzun süredir kayyım olarak atanmış Eskişehir Defterdarı tarafından idare edildiği belirtilerek TMK.m.588 gereğince bu kişiye ait taşınmazın hazine adına tesciline ve kişinin gaipliğine karar verilmesi istenmiş olup;Nüfus idaresinde kaydı bulunmayan, bugüne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilemeyen Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Ömerağa Mahallesi 584 ada 36 parsel sayılı taşınmaz maliki İbrahim KARADAĞLI'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların bu ilan tarihinden 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, müracaat edilmemesi halinde Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Ömerağa Mahallesi 584 ada 36 parsel sayılı taşınmaz maliki İbrahim KARADAĞLI'nın gaipliğine karar verileceği, ilgili taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği TMK.588 ile 32 ve 33.maddeleri gereğince İLAN olunur.