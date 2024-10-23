T.C. Eskişehir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/400

DAVALI : 1-Muhammet FİLİZ, T.C: 43642150184

2-Burhan KARABULUT, T.C:18922974170

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan 27751 ada 49 parsel sayılı yol vasfındaki taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda isimleri belirtilen hak sahiplerine ulaşılamamıştır.

Mahkememizce yapılan keşif sonucu alınan rapor ile davalı Muhammet FİLİZ için; 3,71 TL, davalı Burhan KARABULUT için; 29,14 TL olarak kamulaştırma bedeli hesaplanarak bankaya depo kararı verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/11/2024günü saat: 10:33'de duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, tebliğden itibaren 10 gün içinde aynı cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince tebliğden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ihtar olunur.