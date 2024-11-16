T.C. Eskişehir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/393 Esas

DAHİLİ DAVALI : MURAT YILDIZOsman Oğlu

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi Bilal Habeşi Mahallesi Çubuk 999 ada 129 parsel sayılı bağ vasfındaki taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda ismi belirtilen hak sahibine ulaşılamamıştır.

Mahkememizce yapılan keşif sonucu alınan rapor ile taşınmazın m² birim fiyatı olarak 313,85 TL belirlenmiş olup, toplam kamulaştırma bedelinin 36.563,65 TL hesaplanarak kamulaştırma bedeli bankaya depo kararı verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/12/2024 günü saat: 10:05'de duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, tebliğden itibaren 10 gün içinde aynı cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince tebliğden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ihtar olunur.