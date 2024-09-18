T.C. Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

(Kamulaştırma İlanı)

Davacı EPDK Genel Müdürlüğü vekili Av. Fahri Solmazgül tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan Doğalgaz Dağıtım Hattı kurulabilmesi için taşınmazların kamulaştırılması, bedelinin tespiti, tapu kaydının EPDK adına tapuya tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 20/04/2006 tarih ve 728-1 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4- Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' na yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

6- Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 04/09/2024

Köy/ Mah. Ada/ Parsel Vasfı Miktarı m2 Malikin Adı / Soyadı/ Baba adı Mülkiyet Kamulaştırma Alanı m2 İrtifak Kamulaştırma Alanı m2 Hissesi Esas No Balıklı Köyü 885 parsel Tarla 7.600,84 Mehmet/ Yahya oğlu 408,21 408,21 TAM 2024/299 Balıklı Köyü 879 parsel Tarla 676,20 Mehmet Yılmaz/ Ahmet oğlu

Ahmet Yılmaz/ Ahmet oğlu

Cahide Geçkin/ Halil kızı

Azbi Sukulu/ Halil oğlu

Erdoğan Gönce/ Rüştü oğlu

Ayten Kurtaran/ Erdoğan oğlu

Aynur Gönce/ Erdoğan kızı

Kader Durmaz/ Erdoğan kızı

Kemal Zehir/ Yahya oğlu

Fatma Öncü/ Yahya kızı

Yüksel Yılmaz/ Yahya oğlu

Müşerrüf Akyün/ Mehmet kızı

Fatma Zehir/ Yahya kızı

Gülsel Zehir/ Yahya kızı

Gülay Zehir/ Yahya kızı

Fatma Zehir/ Osman kızı 156,69 156,69 1/64

1/64

1/128

1/128

1/32

1/32

3/4

1/32

1/32

1/32

1/16 2024/301 Kızılköy Köyü 2083 parsel Tarla 6.269,44 Fatma Uysal/ Mehmet kızı

Yahya Uysal/ Mehmet oğlu

Hanife Kahyaoğlu/ Mehmet kızı

Hatice Avcı/ Mehmet Kızı 212,85 212,85 TAM 2024/309 Kızılköy Köyü 2085 parsel Tarla 2.767,02 Fatma Uysal/ Mehmet kızı

Yahya Uysal/ Mehmet oğlu

Hanife Kahyaoğlu/ Mehmet kızı

Hatice Avcı/ Mehmet kızı 131,02 131,02 TAM 2024/311 Kızılköy Köyü 2089 parsel Tarla 2.190,08 Nesrin Güler/ Akif kızı 156,78 156,78 TAM 2024/313 Kızılköy Köyü 2093 parsel Tarla 1.487,33 Münevver Tatlıel/ Yunus kızı

Ümmühan Aygün/ Ali kızı

Ayşe Tatlıel/ Ali kızı

Ayfer Tatlıel Kabaroğlu/ Ali kızı

Müşerref Yağcı/ İbrahim kızı

Nihal Akkanat

Ayşe Arslan

Hidayet Yağcı

Mücerret Uysal/ İbrahim kızı 420,48 420,48 TAM 2024/315 Kızılköy Köyü 2097 parsel Tarla 16.528,60 Zekiye Bağcı/ İsmail kızı

Yahya Arslan/ İsmail oğlu

Arif Arslan/ İsmail oğlu 142,85 142,85 TAM 2024/317 Kızılköy Köyü 2110 parsel Yol 56,55 Recep Deniz/ Ramazan oğlu 49,51 49,51 TAM 2024/321 Kızılköy Köyü 2112 parsel Yol 71,97 Musamettin kahyaoğlu/ Mehmet oğlu

İsmail Kahyaoğlu/ Mehmet oğlu 71,97 71,97 TAM 2024/323 Kızılköy Köyü 2116 parsel Tarla 4.542,85 Fatma Toprak/ Mehmet Kadir kızı

Refiye Balcı/ Remzi kızı 168,08 168,08 7/10

3/10 2024/325 Kızılköy Köyü 2122 parsel Tarla 7.107,68 Hasan Özpek/ Bektaş oğlu 625,50 625,50 TAM 2024/327 Kızılköy Köyü 2126 parsel Tarla 913,09 Mehmet Girşen/ Hasan oğlu 160,46 160,46 TAM 2024/329 Kızılköy Köyü 2136 parsel Tarla 1.923,72 Cahide Çakıroğlu/ Mehmet kızı 80,33 80,33 TAM 2024/331 Kızılköy Köyü 2134 parsel Tarla 1.682,69 Şerife girşen/ Yahya kızı

Gülsüm Akman/ İsmail kızı

Tarkan Akman/ Mehmet Necati oğlu

Sertan Akman/ Mehmet Necati oğlu

Bahriye Baltacı

Orbay Baltacı

Üjyan Aydın 56,08 56,08 TAM 2024/335

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