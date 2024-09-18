T.C. Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden

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T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(Kamulaştırma İlanı)

Davacı EPDK Genel Müdürlüğü vekili Av. Fahri Solmazgül tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan Doğalgaz Dağıtım Hattı kurulabilmesi için taşınmazların kamulaştırılması, bedelinin tespiti, tapu kaydının EPDK adına tapuya tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 20/04/2006 tarih ve 728-1 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4- Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' na yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

6- Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 04/09/2024

Köy/ Mah.Ada/ ParselVasfıMiktarı m2Malikin Adı / Soyadı/ Baba adıMülkiyet Kamulaştırma Alanı m2İrtifak Kamulaştırma Alanı m2HissesiEsas No
Balıklı Köyü885 parselTarla7.600,84Mehmet/ Yahya oğlu408,21408,21TAM2024/299
Balıklı Köyü879 parselTarla676,20Mehmet Yılmaz/ Ahmet oğlu
Ahmet Yılmaz/ Ahmet oğlu
Cahide Geçkin/ Halil kızı
Azbi Sukulu/ Halil oğlu
Erdoğan Gönce/ Rüştü oğlu
Ayten Kurtaran/ Erdoğan oğlu
Aynur Gönce/ Erdoğan kızı
Kader Durmaz/ Erdoğan kızı
Kemal Zehir/ Yahya oğlu
Fatma Öncü/ Yahya kızı
Yüksel Yılmaz/ Yahya oğlu
Müşerrüf Akyün/ Mehmet kızı
Fatma Zehir/ Yahya kızı
Gülsel Zehir/ Yahya kızı
Gülay Zehir/ Yahya kızı
Fatma Zehir/ Osman kızı		156,69156,691/64
1/64
1/128
1/128
1/32
1/32
3/4
1/32
1/32
1/32
1/16		2024/301
Kızılköy Köyü2083 parselTarla6.269,44Fatma Uysal/ Mehmet kızı
Yahya Uysal/ Mehmet oğlu
Hanife Kahyaoğlu/ Mehmet kızı
Hatice Avcı/ Mehmet Kızı		212,85212,85TAM2024/309
Kızılköy Köyü2085 parselTarla2.767,02Fatma Uysal/ Mehmet kızı
Yahya Uysal/ Mehmet oğlu
Hanife Kahyaoğlu/ Mehmet kızı
Hatice Avcı/ Mehmet kızı		131,02131,02TAM2024/311
Kızılköy Köyü2089 parselTarla2.190,08Nesrin Güler/ Akif kızı156,78156,78TAM2024/313
Kızılköy Köyü2093 parselTarla1.487,33Münevver Tatlıel/ Yunus kızı
Ümmühan Aygün/ Ali kızı
Ayşe Tatlıel/ Ali kızı
Ayfer Tatlıel Kabaroğlu/ Ali kızı
Müşerref Yağcı/ İbrahim kızı
Nihal Akkanat
Ayşe Arslan
Hidayet Yağcı
Mücerret Uysal/ İbrahim kızı		420,48420,48TAM2024/315
Kızılköy Köyü2097 parselTarla16.528,60Zekiye Bağcı/ İsmail kızı
Yahya Arslan/ İsmail oğlu
Arif Arslan/ İsmail oğlu		142,85142,85TAM2024/317
Kızılköy Köyü2110 parselYol56,55Recep Deniz/ Ramazan oğlu49,5149,51TAM2024/321
Kızılköy Köyü2112 parselYol71,97Musamettin kahyaoğlu/ Mehmet oğlu
İsmail Kahyaoğlu/ Mehmet oğlu		71,9771,97TAM2024/323
Kızılköy Köyü2116 parselTarla4.542,85Fatma Toprak/ Mehmet Kadir kızı
Refiye Balcı/ Remzi kızı		168,08168,087/10
3/10		2024/325
Kızılköy Köyü2122 parselTarla7.107,68Hasan Özpek/ Bektaş oğlu625,50625,50TAM2024/327
Kızılköy Köyü2126 parselTarla913,09Mehmet Girşen/ Hasan oğlu160,46160,46TAM2024/329
Kızılköy Köyü2136 parselTarla1.923,72Cahide Çakıroğlu/ Mehmet kızı80,3380,33TAM2024/331
Kızılköy Köyü2134 parselTarla1.682,69Şerife girşen/ Yahya kızı
Gülsüm Akman/ İsmail kızı
Tarkan Akman/ Mehmet Necati oğlu
Sertan Akman/ Mehmet Necati oğlu
Bahriye Baltacı
Orbay Baltacı
Üjyan Aydın		56,0856,08TAM2024/335

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090420