T.C. Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

(Kamulaştırma İlanı)

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Aylin Candar tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan Çanakkale- Ezine- Kemallı köyü 238 ada 41 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması, bedelinin tespiti, tapu kaydının DSİ adına tapuya tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Davacı Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı'nın 15/01/2018 gün ve 146 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamu yararı kararının TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 16/02/2024 tarih ve 38 sayılı Olur'u ile onaylandığını,

3-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,

4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5-Açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,6-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, 7-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 05/08/2024

Köy/

Mah. Mevkii Ada/ Parsel Vasfı Miktarı m2 Malikin Adı/ Soyadı/ Baba adı Mülkiyet Kamulaştırma Alanı (m2) İrtifak Kamulaştırma Alanı (m2) Hissesi Esas No Kemallı Derebağlar 238/41 KT-1 1210,19 Mehmet Eren/ Mustafa oğlu 1210,19 1210,19 TAM 2024/267 Kemallı Derebağlar 238/43 KT-1 3879,07 Mehmet Emin Doğan/ M. Emin oğlu 3879,07 3879,07 TAM 2024/269

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