T.C.FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/379

Davacı Rüstem Koyuncu tarafından davalılar Fethiye Mal Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan tapusuz taşınmaz tescili davasında; dava konusu Muğla ili, Fethiye ilçesi, Yanıklar Mahallesi 274 ada 17 parsel sayılı 2.800 m2 lik taşınmaz ile bir bütün olan 680 m2 kısmın davacı adına kayıt ve tescili talep edilmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/379 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.