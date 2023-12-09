T.C.FETHİYE4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO: 2021/94

Davacı , RADİFE KIVRAK ileDavalı, YILDIRIM YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizde davalı Yıldırım YILMAZ' ın adresine ön inceleme duruşma zaptı gönderilmiş olup, tebligatın iade edilmesi nedeni ile yapılan adres araştırmalarının da olumsuz olması nedeniyle tahkikat duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Yıldırım YILMAZ; Sözlü yargılama günü14.01.2024 günü saat 10.20 e bırakılmış olup, sözlü yargılama günü olan belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır olmasanız dahi hükmün yokluğunuzda tefhim edileceği hususu duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.