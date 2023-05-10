T.C. GAZİANTEP 03/05/2023 İCRA DAİRESİ 2016/1 İFLAS GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İFLAS ALACAKLILARI

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2023 / 00:01

T.C.

GAZİANTEP 03/05/2023

İCRA DAİRESİ

2016/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI EK-4 SIRA CETVELİNİN İLANI

ALACAKLI : GAZİANTEP İFLAS İDARESİ

MÜFLİS : 1- CESUR ÖZKELEŞ,

MÜFLİS : 2- ÖZKELEŞ OTOMOTİV SAN VE TİC LTD ŞTİ,

Küsget Kavşağı Sani Konukoğlu Bulvarı Özkeleş Plaza Merkez / GAZİANTEP

MÜFLİS : 3- ÖZKELEŞ MOTORLU ARAÇLAR PETROL LOTOMOTİV SAN VE TİC LTD ŞTİ,

MÜFLİS : 4- ÖZKELEŞ ULUSLARARASI NAKLİYAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A Ş,

Fetrol Ofisi- Yeni Otogar KarşısıŞehitkamil / GAZİANTEP

MÜFLİS : 5- DİCLE OTOMOTİV BAKIM SERVİSİ SAN VE TİC A Ş,

Renault Mais Yetkili Satıcısı,İpekyolu Üzeri Merkez / GAZİANTEP

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. Maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek-4 Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. Maddesi hükmü gereğince yapılması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234 ve 235. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 03/05/2023