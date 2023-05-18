T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2023 / 00:01

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Gaziantep14. Asliye Ceza Mahkemesince ;

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin2021/122 E. 2022/406 K.sayılı ilamıyla, Ahmed ve Fatma oğlu, 17/08/1997 HALEP doğumlu, sanık Hüseyin El Hüseyin'in mahkumiyetine karar verilmiştir.

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin2021/459 E. 2022/530 K. sayılı ilamıyla, Muhammed Cemal ve Hamide oğlu, 01/03/1981 HALEP doğumlu sanık Heysem Şiha'nın mahkumiyetine karar verilmiştir.

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/224 E. 2022/311 K.sayılı ilamıylaMustafa ve Nuran oğlu, 01/11/1971 ÇARŞAMBA doğumlu sanık Anıl Gündoğdu'nun beraatine karar verilmiştir.

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/127 E. 2022/155 K.sayılı ilamıyla Mehmet Cemil ve Fatma oğlu, 24/03/1993 ŞAHİNBEY doğumlu BİLAL SÜDAN'ın mahkumiyetine karar verilmiştir.

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/1082 E. 2021/905 K.sayılı ilamıyla Reşit ve Menekşe oğlu, 01/03/1982 KİLİS doğumlu sanık ATİLLA YILDIRIM'ın mahkumiyetine karar verilmiştir. Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/65 E. 2022/299 K. sayılı ilamıyla Farıd ve Khaledo oğlu, 15/12/1986 ALEPPO doğumlu sanık Hasan Mamo'nun mahkumiyetine karar verilmiştir.Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/665 E. 2022/431 K. sayılı ilamıyla Mahmur ve Abir oğlu, 01/01/1998 HALEP doğumlu, sanık İsa ELİSA'nın mahkumiyetine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ve taraflarca sunulan istinaf/temyiz dilekçelerinin sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1 Maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'un 291. Maddesi gereğince takip edilen 7güniçerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile itiraz/istinaf/temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, itiraz/istinaf/temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı, veyahut mevcut itiraz/istinaf/temyiz dilekçeleri doğrultusunda işlem yapılacağı hususları TEBLİĞ VE İLAN OLUNUR.