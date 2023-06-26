T.C. GAZİANTEP 20/06/2023 İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 / 00:01



2021/2 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS : MAJESTİC HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 6100391869Vergi Nolu,

2.Organize Sanayi Bölegesi Dursun Bak Blv.No:1/2 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. Maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. Maddesi hükmü gereğince yapılması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234 ve 235. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 20/06/2023