T.C. Gaziantep 5. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2020/711 Esas

DAVALI : ÖKKEŞ MEHMET YAKAR Mimar Sinan Mah. 75158 Nolu Sk.No: 16İç Kapı No: 1 Şahinbey / Gaziantep Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında yargılama esnasında adresinin meçhul olması sebebiyle dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiyeler ilan yoluyla tebliğ edilmiş olup yokluğunda verilen karar aşağıda belirtilmiş olup bu karar tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Çamlık mahallesi Cilt no:6hane no: 40BSN'16 Cafer ve Hazne kızı 27/04/1994 Kilisdoğumlu 67795265434 T.C kimlik nolu Yasemin YAKAR ile aynı yer BSN'4'te Nüfusuna kayıtlıAli ve Fatma'dan olma 13/01/1982 İslahiye doğumlu 11246245544 T.C kimlik numaralı Ökkeş Mehmet YAKAR'ın TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları; 26/04/2014 Şahinbey doğumlu 40870277140 T.C. Kimlik Numaralı Belkız YAKAR, 31/10/2016 Şehitkamil doğumlu 48736013260 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep Zehra YAKAR ve 09/04/2018 Şahinbey doğumlu 18323029738 T.C. Kimlik Numaralı Miraç YAKAR'ın velayetinin davacı Anne'ye verilmesine,

3-Davacı baba tarafından müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren tahsilde tekerrüre düşmemek kaydıyla her ayın 15 inde davacı annenin belirteceği banka hesabına 1.000,00'er TL toplamda 3.000,00 TL iştirak nafakası ödenmesine,

4-Küçükler, taraflaraynı ilde oturursa her ayın 1. ve 3. Hafta sonu cumartesi günü saat 10:00 dan pazargün saat 17:00 a taraflar farklı illerde otururlarsa her ayın ilk haftası cumartesi günü saat 10:00 dan pazargünü saat 18:00 a kadar müşterek çocuklar ile babaarasında şahsi münasebet kurulmasına, Dini ve milli bayramların ilk günü saat 10:00'dan 2.günü öğlen saat 12:00' a kadar, çocuğun okula başlayıp devam etmesi halinde Temmuz ayının birinci günü saat 10.00 dan31. günü saat 18.00'a kadarbaba ile şahsi münasebet tesisine,öğrenimi süresince sömestir tatilinin birinci Pazar günü saat 17.00 dan izleyen Pazar günü saat 13.00'a kadar baba ile kişisel ilişki kurulmasına,

5-Davacı tarafın yoksulluk nafakası talebinin kabulü ile dava tarihinden itibaren tahsilde tekerrüre düşmemek kaydıyla aylık 1.000,00TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıyaödenmesine,

6-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Dava adli yardımlı olarak açıldığından 855,20 TL yargılama gideri, 2 adet ilanen tebligat masrafı olan 8.845,28‬ TL, sosyal inceleme yol masrafı olan 1.156,40 TL ve 1.000,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 11.856,88‬ TL masrafın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDININ YAPILMASINA,

8- Karar kesinleştiğinde yeteri kadar suretinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize veyamahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf edilebileceğine ilişkin karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/07/2024

