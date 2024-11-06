T.C. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/1277 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Geneyik Mah, 128 Ada 25 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesine dair dava açıldığı, davalı EMİN YILMAZ(27991701624) adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Duruşmanın ertelendiği 08/01/2025 tarihinde saat:09:30'da adı geçen davalının mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediğini takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve hüküm de verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı Emin Yılmaz'a ilanen tebliğ olunur.