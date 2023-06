T.C GAZİANTEP YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 08 Haziran 2023 / 00:01

Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Yığınlı Mahallesi ve Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Şahinbey Mahallesindeki taşınmazların satış işi.

İHALENİN KONUSU

Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı aşağıda ayrıntıları yazılı olan taşınmazların satışı;



İHALE USULÜ

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL HİSSE MİKTARI(M²) HİSSE/ARSA PAYI DURUMU TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ SAATİ 1 Gaziantep Şehitkamil Yığınlı 136 35 3.726,53 m² Tam Fıstıklık ₺1.537.906,14 ₺46.137,18 21.06.2023 10:00 2 Gaziantep Şehitkamil Yığınlı 136 43 9.007,35 m² 1/2 Tarla ₺2.945.459,41 ₺88.363,78 21.06.2023 11:00 3 Gaziantep Şehitkamil Yığınlı 136 75 9.928,48 m² Tam Antep Fıstığı Bahçesi ₺3.097.736,69 ₺92.932,10 21.06.2023 13:00 4 Gaziantep Şehitkamil Yığınlı 136 76 10.597,88 m² Tam Antep Fıstığı Bahçesi ₺3.111.158,47 ₺93.334,75 21.06.2023 14:00 5 Gaziantep Oğuzeli Şahinbey 1075 94 5.189,9 m² Tam İncirlik ₺3.113.940,00 ₺93.418,20 21.06.2023 15:00

İHALE TARİHİ – SAATİ - YERİ

YER İHALE TARİHİ İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Hükümet Konağı No:3 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan,Gaziantep Yatıırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 5.Kat 543 nolu odada hazır bulunacak komisyona verilecektir. Her taşınmazın İhale tarihi ve saati üstte belirtilmiştir.

Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi Gaziantep Valiliği Hükümet Konağı’nda bulunan 5.Kat 543 Nolu odada İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler, İhale Şartnamesini Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 5.Kat 538 numaralı odadan Başkanlığımızın Vakıfbank Gaziantep Şubesi IBAN No: TR85 0001 5001 5800 7312 1964 57 hesabına yatırdıkları 400,00 TL’lik şartname bedeli dekontu karşılığında satın alacaklardır. Her ihale için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler, geçici teminatı hangi taşınmaz ihalesi için yatırmış ise sadece o taşınmaz ihalesine girebilecektir. Her taşınmaz ihalesi için ayrı geçici teminat sunmak zorundadır.

b.Satışı yapılacak olan taşınmazların %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiştir. Teminat için ödemeler, Başkanlığımızın Vakıfbank Gaziantep Şubesi IBAN No: TR85 0001 5001 5800 7312 1964 57 nolu hesabına yatırılacaktır.

c.Başkanlığımızın Vakıfbank Gaziantep Şubesindeki hesabına, satışı yapılacak olan taşınmaz teminatları ile ilgili Banka dekontunun açıklama kısmında müracaat edilecek taşınmazın bilgileri (Mahalle, Ada, Parsel) belirtilmelidir.

d.İhaleye iştirak edeceklerin , aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 5.kat 538 numaralı odaya katılacağı taşınmaz ihalesinin yapılacağı saatte kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri İhale Komisyonunca kabul edilmeyecektir.

6) TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a.Tedavüldeki Türk Parası

b.Bankalardan alınacak süresiz teminat mektupları

7) İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

Gerçek kişi istekliler için;

a.T.C Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),

b.İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,

c.İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

d.Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

e.Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

f.Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

g.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

h.Adli sicil kaydı

Tüzel kişiliğe haiz istekliler için;

a.Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b.Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,

c.Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d.İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

e.Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu

f.Oda kayıt belgesi,

g.İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

h.Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

İ.Adli sicil kaydı

j.Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

k.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

l.Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.

m.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2023 Yılı)

n.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşları için;

Tüzel kişilerden istenilen (d) (f) (h) (j) maddelerinde belirtilen belgeler.

8) Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilemeyecektir.

9) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10) Başkanlığımızın irtibat numarası (0342) 215 25 00’dır.

Yukarıda belirtilen belgeler plastik (telli) dosya içerisinde Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 5.Kat 538 Numaralı odaya teslim edilecektir.

İlan olunur.