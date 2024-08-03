T.C. Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/1681 Esas

KARAR NO : 2021/1079

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2021 tarihli ilamı hakkında BERAAT kararı verilen Younıs ve Nayfa 1990 doğumlu, ANGHAM Y.K. ABUTEIR adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 13.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071077