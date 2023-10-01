T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N
DOSYA NO : 2020/100
KARAR NO : 2021/643
SANIK : SOHRAB GHOLAMI,
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 28/12/2019
SUÇ YERİ : İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA
KARAR TARİHİ : 06/12/2021
KARAR ÖZETİ :MAHKUMİYET (HAPİS CEZASI)
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile Sohrap Gholamı hakkında söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinafedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.22/09/2023
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|BASIN NO: ILN01900683