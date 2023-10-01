T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2020/100

KARAR NO : 2021/643

SANIK : SOHRAB GHOLAMI,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 28/12/2019

SUÇ YERİ : İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA

KARAR TARİHİ : 06/12/2021

KARAR ÖZETİ :MAHKUMİYET (HAPİS CEZASI)

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile Sohrap Gholamı hakkında söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinafedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.22/09/2023