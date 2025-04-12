T.C. Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Nisan 2025 / 00:01

T.C.GAZİOSMANPAŞA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/385 Esas

HAKİM : Ahmet GÜNDÜZ 41872

KATİP : Gökhan KOS 188056

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : MEHMET ZEKİ KILIÇ, Yusuf-Fatma oğlu, 25/05/1994 doğumlu.

MÜŞTEKİ : ÖNDER ZÖNGÜR, Remzi-Meliha oğlu, 09/05/1987 doğumlu.

MÜŞTEKİ-SANIK : MERROUCHE ERREDIR, İbrahim ve Fatma oğlu, 11/06/1981 Cezayir doğumlu,

SANIK : İSMET ERAY MURGUL, Mehmet Hulusi ve Hatun oğlu, 20/05/1988 Fatih doğumlu,

SANIK : CEYHUN ÖZKAYA, Cengiz ve Fahriye oğlu, 26/08/1990 Bakırköy doğumlu,

SANIK : ERAY ŞAHANDAR, Ertekin ve Aynur oğlu, 24/05/1990 Melburn/ Avusturalya doğumlu,

SANIK : EREN KARA, Hasan ve Suzan oğlu, 07/07/1998 Bakırköy doğumlu

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/11/2022--İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

Yukarıda açık kimlik bilgileri belirtilen müştekiler ve şüphelilerin İstanbul Havalimanında bulun TGS(Türk Yer Hizmetleri ) isimli firmanın çalışanı olduğu,müşteki şüpheli Merrouche ERREDIR'in yolcu olarak İstanbul Havalimanda yolcu olarak bulunduğu,müşteki şüpheli Merrouche ERREDIR'in olay tarihinde uçuşunu kaçırdığı akabinde müşteki Önder ile irtibat kurduğu, müşteki şüpheli Merrouche'nin ücretsiz bilet talep etmesi üzeri müşteki Önder ile arasında sözlü tartışma yaşandığı, çıkan tartışmada müşteki şüpheli Merrouche'nin müşteki Önder'in yüzüne yumruk attığı, bu sıra olay mahallinde bulunan müşteki Zeki'nin müşteki şüpheli Merrouche'yi uzaklaştırmak isterken müşteki şüpheli Merrouche müşteki Zeki'nin boğazını sıktığı, taraflar arasında yaşanan tartışmanın aralanmasının akabinde müşteki şüpheli Merrouche'nin şüphelilerin çağırması üzerine müşteki Önder'in bulunduğu odaya girdiği, burada şüphelilerin yumruk ve tekme atmak sureti ile müşteki şüpheli Merrouche'yi darp ettiği olay kapsamında başlatılan soruşturmada; Şüpheliler ve müşteki şüphelinin üzerilerine atılı suçu işledikleri hususunda kamu davası açmaya yeter delil elde edildiği anlaşıldığından; Müşteki şüphelilerin sanık sıfatı ile yargılamalarının yapılarak müsnet suçlarından 86/2-1. Cümle, 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip ve iddianame özetinin müştekiler ve sanıklara tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya da bulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istediği deliller var ise bunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen delillerin toplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılı müşteki ve sanıklar hakkında mahkememizce düzenlenen 06/06/2024 tarihli Tensip zaptı ile iddianame özeti müşteki sanık MERROUCHE ERREDIR'ın yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur.