T.C.GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2023 / 00:01

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO :2021/581 Esas

KARAR NO :2022/329

SANIK:ROMAN PAKSADZE, Nugzarı ve Tamara oğlu, 1991 GÜRCİSTAN doğumlu.

SUÇ :Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

VERİLEN CEZA : 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI nın dosya kapsamı itibariyle giderilebilecek bir zararın bulunmaması karşısında, sanığın kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar sanığın yurtdışı adresinden ayrılmış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren l5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyan zapta geçirilmek suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazen başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 15/09/2023