T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2021/580 Esas
KARAR NO : 2022/1442
HAKİM : Cemile ÇAKIROĞLU 252110
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : NURETTİN PAMPAL
MÜŞTEKİ : JAVED JAVEED, Cavid oğlu, 1995 doğumlu. İslambey Mahallesi Yaman SokakArnavutköy / İSTANBUL
SANIK : YUSUF YILDIZ, İZZET ve FATMA oğlu, 16/10/2002 GAZİOSMANPAŞA doğumlu, TOKAT, NİKSAR, SERENLİ BELDESİ mah/köy nüfusunda kayıtlı. İslambey Mah. Ayseven Sk. No:14 İç Kapı No:2Arnavutköy / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 18989263354 İş adresi: .
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ : 28/11/2020
ASIL KARAR TARİHİ : 30/12/2022
EK KARAR TARİHİ : 06/07/2023
EK KARAR TÜRÜ : Diğer
KANUN MADDESİ : 5271 Sayılı TCK'nun 86/2 maddesi
VERİLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 30/12/2022tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince trajiyüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 06/07/2023
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|BASIN NO: ILN01858630