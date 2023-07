T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

EK KARAR

DOSYA NO : 2021/580 Esas

KARAR NO : 2022/1442

HAKİM : Cemile ÇAKIROĞLU 252110

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : NURETTİN PAMPAL

MÜŞTEKİ : JAVED JAVEED, Cavid oğlu, 1995 doğumlu. İslambey Mahallesi Yaman SokakArnavutköy / İSTANBUL

SANIK : YUSUF YILDIZ, İZZET ve FATMA oğlu, 16/10/2002 GAZİOSMANPAŞA doğumlu, TOKAT, NİKSAR, SERENLİ BELDESİ mah/köy nüfusunda kayıtlı. İslambey Mah. Ayseven Sk. No:14 İç Kapı No:2Arnavutköy / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 18989263354 İş adresi: .

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 28/11/2020

ASIL KARAR TARİHİ : 30/12/2022

EK KARAR TARİHİ : 06/07/2023

EK KARAR TÜRÜ : Diğer

KANUN MADDESİ : 5271 Sayılı TCK'nun 86/2 maddesi

VERİLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 30/12/2022tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince trajiyüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 06/07/2023

2/2