T.C. Gaziosmanpaşa 3. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/694 Esas

DAVACI : AYTEN DEMİR 1*********6

DAVALI : İSMAİL HAKKI DEMİR- 4**********8

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 27/08/2020

Davacı AYTEN DEMİR tarafından davalı İSMAİL HAKKI DEMİR aleyhine açılan Boşanma ve ferilerine ilişkin (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalı İsmail Hakkı DEMİR'ın adresine tebligat yapılamamış olup ve UYAP sisteminde yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağı ara kararlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin yarılama aşamasında icra edilen 02/12/2024 tarihli ön inceleme duruşma tutanağında aynen;

HMK 147/1-2. maddesinin fıkraları gereği; taraflara tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen gün ve satte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususlarının İHTARINA

Taraflara tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği (HMK.150/1) ve duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği (HMK.150/2) hususlarının İHTARINA ve bu nedenle tahkikat duruşmasının 26/03/2025 günü saat 15:30 bırakılmasına karar verildiğine ilişkin ön inceleme duruşma tutanağında yer alan hususlar ilan edilmekle,

İş bu ilanın yapılmasını takiben 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı dikkate alınarak, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.