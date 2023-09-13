T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/320 Esas

DAVACI :FATIMA FARAH

DAVALILAR : 1- MUSTAFA FELLAHA

2- NERİMAN FARİS-

DAVA : Velayet( VELAYETİN KALDIRILMASI)

DAVA TARİHİ : 23/03/2023

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizcedavalıların adreslerinetebligat yapılamamış olupve UYAP sisteminde yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı tarafından verilen 23/03/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle; " Mustafa Fellaha gelini Neriman Faris ile 2015 yılında Suriye de dini nikah ile evlendiği, tarafların bu evliliklerinde 2016 doğumlu Muhammed ve 2017 doğumlu Nagam adında iki çocukları olduğu, 2019 yılında da tarafların evlilikleri sona erdiği, davalı annenin 2019 yılında çocukları bırakıp gittiği, davalı babanınise çalışmak zorunda olduğundan çocuklara davacı babaannenin baktığı, uzun yıllardır davacının çocuklara baktığı, çocukların annelerinden 2019 yılından beri haber alınamadığı, tüm bu nedenlerlemüşterek çocuklarınvelayetinin davacıya verilmesini ve adli yardım talebinin kabulünü " talep ettiğine ilişkin dava dilekçesi ilan edilmekle,

İş bu ilanın yapılmasını takiben 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı dikkate alınarak, HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızhususları tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.