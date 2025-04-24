T.C.Gaziosmanpaşa 4. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 / 00:01

T.C.GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2021/569 Esas

Davacı SALİH BÜYÜKKESKİN ile Davalı GÜRŞEN BÜYÜKKESKİN arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili Mahkememize 16/05/2021 tarihinde sunduğu dava dilekçesi ile, müvekkili ile davalının 11.09.2002 tarihinde evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, davalı eşin müvekkiline aile hayatı yaşatmadığını, aradaki yaş farkını daima hissettirdiğini, müvekkilini akraba ve çevreye karşı itibarsızlaştırdığını, Almanya'da açtığı boşanma davasını, Alman kanunlarının hak tanıdığı usuli bir teknikle, reddettirdiğini, tüm bu olaylar ve hayatının devamı artık dayanılamayacak hale geldiğini belirterek işbu boşanma davasının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı GÜRŞEN BÜYÜKKESKİN'e iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları ile,

Tahkikat duruşmasının 09/05/2025 günü saat 11:50'de yapılmasına karar verildiği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtarı ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve tahkikat duruşma gününün bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı hususları1971 doğumlu 28292363948 TC kimlik numaralı GÜRŞEN BÜYÜKKESKİN'e İLANEN TEBLİĞ olunur.