T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

Sayı :2020/224 Esas 16/05/2023 Davacılar vekili Av. Yavuz Yeşilyurttarafından davalılar Asya Diğer ve diğerlerinin dahil olduğu muris Tahir oğlu Hasan'ın taşınmazlarının Hazine adına tescili talebi ile açılan davada terekeye temsilci atanması davası açılmış olup Oleg ve Ludmila'dan olma 31/03/1982 doğumlu, 47827280154 T.C. Kimlik Numaralı davalı Asya Diğer'in en son adresi olan KulaksızMah. Nalıncı Bayırı Sokak No:35 İç Kapı No:6Beyoğlu / İstanbul adresine çıkarılan tebligat adresin boş olduğundan bahisle iade edilmiş olup mahkememizce başkaca adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekilinin dava dilekçesinde mirasçılar arasında paylaşma yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için uygun görülecek kişinin tereke temsilcisi olarak atanmasını talep etmiştir.

Mahkememiz dosyasının Gerekçeli Kararının adresi meçhul olan 47827280154 T.C. Kimlik Numaralı davalı Asya Diğer'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.