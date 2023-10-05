T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

Sanık Isan MUHAMMEDEHSAN hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2021/686 Esas, 2022/584 Karar sayılı 24/11/2022 tarihli ilamı ile;

Sanığın üzerine atılı bulunan Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.

Ancak, Yiğitali ve Hyrunnisa veoğlu, 1988 Özbekistan d.lu müşteki Mawxypa QURBONOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren bir hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise, mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11.09.2023