T.C. Gaziosmanpaşa 6. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No :2024/450 Esas

Davacı VARDA GAZAL tarafından M.RAGHED FAIYAD aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılmakta olan yargılamasında davalıya HMK'nun 147/2 maddesi gereğince tahkikat duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı M.RAGHED FAIYAD 'ın 07/04/2025 tarih ve saat 10:30da ''HMK. 147 ve 7251 sayılı kanunun 16.maddesi gereğince; Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu ihtar olunur.'' işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere Fevzi Çakmak Mah. 803/4. Sk. No:3 İç Kapı No:2 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde iken meçhul kalan davalı M.RAGHED FAIYAD' a İLANEN TEBLİĞ olunur.