T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2022/597 Esas

KARAR NO : 2024/66

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2024 tarihli ilamı ile 142/1.e. maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Telman ve Nübar oğlu, 1980 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HAMLET BABAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tirajı yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna müracaat edilebileceği bu şekilde süresi içerisinde itiraz edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 05.03.2024