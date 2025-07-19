T.C.Gaziosmanpaşa 8. Aile Mahkemesi İlan

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2025 / 00:01

T.C.GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2024/342 Esas 16/07/2024

Davacı , FATİH CEKA ile Davalı , DONNA ROSE HAMILTON arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 24/06/2025 tarih, 2024/342 Esas, 2025/379 Karar sayılı ilamı ile, İSTANBUL İli, EYÜPSULTAN İlçesi, MİMARSİNAN Mah/Köyü, Cilt No:30, Hane:461, Bsn:47'de nüfusa kayıtlı, REŞAT ve GÜLŞEN'den olma, 18/07/1981 doğumlu, 50200209222 T.C. Kimlik Numaralı FATİH CEKA ile BİRLEŞİK KRALLIK UYRUKLU, ARTHUR JAMES ve FLORENCE kızı, 25/10/1965 doğumlu DONNA ROSE HAMİLTON'un T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davalıdan alınarak, Hazine'ye gelir kaydına, Davacı tarafından karşılanan 427,60 TL başvurma, 427,60,TL başvurma harcı olan toplam 855,20 TL harç, 34.046,00 TL mahkeme masrafı olmak üzere toplam 34.901,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yatırılan ve sarf edilmeyen bakiye kalan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. göre 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, Kararın kesinleşmesine müteakip Nüfus Müdürlüğü' ne gönderilmesine, karar verilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize ibraz edecekleri bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzereBİRLEŞİK KRALLIK UYRUKLU 25/10/1965 doğumlu DONNA ROSE HAMİLTON'a İLANEN TEBLİĞ olunur.