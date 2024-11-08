T.C. Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/1 Esas

KARAR NO : 2024/596

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/05/2024 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Menice oğlu, 25/05/2001 doğumlu, Diyarbakır, Sur, Bahçecik mah/köy nüfusuna kayıtlı SONER ALAN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.