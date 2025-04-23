T.C.Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 / 00:01

T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas :2021/576-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2023/302

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı ile sanık Weıbın Ma hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Ma Yao Kang ve Ma Xiu Baooğlu, 09/06/1979 Guangdong doğumlu Sanık WEIBIN MA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.