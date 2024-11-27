T.C.Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 / 00:01

T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas : E.26524356-2023/561-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2024/500

Alkollü Araç Kullanarak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 13/06/2024 tarihli ilamı ile sanık Hakan Çivilibal hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Kinyas ve Sakineoğlu, 23/05/1973 Van doğumlu Sanık HAKAN ÇİVİLİBAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.