T.C. GEBZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2018/207 Esas

DAVALI/MUHATAP :ZİHNİ AKKAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Adnan Uğurlu ve diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davasında,davacı idare tarafından, davalılar adına kayıtlı Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Cumaköy köyü, 18 Parsel sayılı taşınmazın 1.535,72 m2'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiğini, davalılar ile taşınmazların bedeli hususunda uzlaşma sağlanamadığını belirterek;4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğincekamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı idare adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Yargılama aşamasında; davalı Zihni Akkan adına davetiyeler çıkarılmış, ancak adreste bulunmadığından tebligat işlemi yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememizce 10/10/2023 tarihli duruşma zaptı ile dava konusu taşınmaza ilişkin açılmış davanın ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:20/02/2024 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ile davaya iki hafta içerisinde cevap verilebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.