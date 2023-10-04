T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 16:26

Sayı : E.34726413-2023/296-Ceza Dava Dosyası

İ L A N M E T N İ

Gebze 1 Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/296 Esas 2023/969 Karar sayılı dosyasından Sanık Cevat oğlu 1983 d.lu Umut OMURTAY hakkında TCK nun 106/1 maddesi uyarınca HAGB kararı verildiği, verilen bu kararın CMK 251 maddesine göre itiraza tabii kararlardan olduğu, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur.