T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/635 Esas 27/09/2023 Konu : 2. İLAN METNİBASIN İLAN KURUMUNA

AYŞE BOYAR ile AHMET ÇINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Verilen ara karar gereğince; Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi, Koruköy Köyü, Cilt:28, Hane:48, Bsn: 6'da nüfusa kayıtlı Nazif ve Şerif'den olma, 07.06.1942 doğumlu, 23725557062 T.C. Kimlik numaralı Behti Ekici'nin gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen Behti Ekici'yi gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/635 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. nun 33. maddesi gereğince 2. ilan olunur.