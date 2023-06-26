T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 / 00:01

Sayı :2022/8 Esas 20/06/2023

İLANEN TEBLİĞ METNİ

Mahkememizin 2022/8 esas sayılı dosyası üzerinden Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi 20 ada 21 parsel, 20 ada 32 parsel, 20 ada 33 parsel, 5 ada 40 parsel, 6 ada 5 parsel,Camiikebir Mahallesi 133 ada 24 parsel, 133 ada 26 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığın giderilmesi için dava açıldığı,

Taşınmazlarda hissedar olan 15538833488 T.C. Kimlik numaralı YILMAZ ARSLANOK'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresinin bulunmadığı, askerlik görevini yerine getirmediği için Vatandaşlıktan çıkarıldığı, tüm bu nedenlerle kendisine bir türlü ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığı,

Bu itibarla15538833488 T.C. Kimlik numaralı YILMAZ ARSLANOK'un hissedar olduğu Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi 20 ada 21 parsel, 20 ada 32 parsel, 20 ada 33 parsel, 5 ada 40 parsel, 6 ada 5 parsel, Camiikebir Mahallesi 133 ada 24 parsel, 133 ada 26 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın giderilmesi için Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/8 Esas sayılı dosyasından dava açılmış olup, ilk duruşma günü 19/09/2023 Salı günü saat 11:10'dur. İş bu metnin Türkiye genelinde tirajı 50.000 adet üzerinde yayın yapan bir gazetede yayımlanarak ilgililerine 7021 sayılı tebligat Kanunu uyarınca tebliğ yerine geçmesine karar verildi.