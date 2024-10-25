T.C Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Yayın Tarihi:

T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 TAKİP ULUSAL GAZETE İLANI

Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır.

1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,

2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 24/10/2024

s/n

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Toplam Borç

1

6221854876

SAMIR MOLLAYEV

BAKI Ş?H. YASAMAL RAY. H.CAVİD PR M?H. 520, EV.19, M.32 - Kapı AZERBEYCAN-NAHÇIVAN

202101202101

0003

2022072866D9K0000004

2022072814D9Y0000008

1.802.095,71

0,00

1.802.095,71

#ilangovtr BASIN NO: ILN02109591