T.C Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 TAKİP ULUSAL GAZETE İLANI
Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır.
1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,
2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 24/10/2024
s/n
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Toplam Borç
1
6221854876
SAMIR MOLLAYEV
BAKI Ş?H. YASAMAL RAY. H.CAVİD PR M?H. 520, EV.19, M.32 - Kapı AZERBEYCAN-NAHÇIVAN
202101202101
0003
2022072866D9K0000004
2022072814D9Y0000008
1.802.095,71
0,00
1.802.095,71
#ilangovtr BASIN NO: ILN02109591