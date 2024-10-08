T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Eskişehir Defterdarlığı (Satış Müdürlüğü)

Yayın Tarihi: 08 Ekim 2024 / 00:01

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI

(SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1) ADRES: Satışa çıkarılan gayrimenkul Eskişehir ili Odunpazarı İlçesi Türkmentokat Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır.





2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Satışa çıkarılan taşınmaz mal; Odunpazarı Tapu Müdürlüğü’nde Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi 32/3152 cilt/sayfada, 4749 ada 10 parselde, 19.477,50 m² yüzölçümlü tarla nitelikli ve tam hisseli olarak kayıtlıdır. Bilirkişi raporunda , parsel topoğrafik olarak düze çok yakın çok az eğimli bir yapıya sahip olduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında plansız alanda bulunduğu, taşınmazın tuzluluk, alkalilik, erozyon ve drenaj problemi olmadığı, killi-taşlı bir toprak yapısına sahip olduğu, su tutma kapasitesinin orta olduğu, taşınmaz üzerinde sabit bir sulama ekipmanı, tesisi ve herhangi bir pilon ya da direk yeri bulunmayıp, tarımsal alet ve ekipmanların kullanımında kısıtlama bulunmadığı, % 1 meyile sahip olduğu, taşınmazın sulu koşullara sahip olduğu, parselin içerisinde bulunduğu bölge içerisine yer altı sulama suyu tesisatı çekilmiş olduğu ve parselin sulamasının bu tesisat aracılığı ile yapıldığı ve parselin Ankara-Eskişehir kara yoluna 100 metre mesafede olduğu hususlarına yer verilmiştir.



3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER: 5.700.000,00.-TL (Beşmilyonyediyüzbin TL)’dir.

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ:Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkulün rayiç değerinin %7,5 nispetinde (5.700.000,00.-TLX%7,5)= 427.500,00.-TL teminat alınacaktır. Teminat olarak; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.", (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10. maddesinin 1-4.bendinde sayılan neviden) teminat olarak kabul edilecektir.



5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER,GÜN VE SAATİ:

İhale, Eskişehir Defterdarlığı Defterdarlık Blok Zemin Kat Satış Müdürlüğü’nde 24.10.2024 Perşembe günü saat 10:00’da ilk arttırması yapılacaktır. İlk ihalede satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 31/10/2024 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Eskişehir Defterdarlığı Satış Müdürlüğü’nden (Satış Servisinden) temin edilebileceği gibi bu Müdürlüğünün ilan panosunda da görülebilir.

7) Gayrimenkul malın satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin %7,5 oranında (427.500,00.-TL) teminat tutarı veya bu miktardaki değerleri en geç 24.10.2024 Perşembe günü saat: 09:00’a kadar Eskişehir Defterdarlığı veznesine yatırarak veya vezneye teslim ederek, alındının satış saatinden en geç bir saat önce Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i olan 4.275.000,00.-TL’sını bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak, 31.10.2024 tarihinde aynı mahal ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılarak; gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.



9) Hangi masrafların alıcıya ait olacağı; Belediyeye ödenmesi gereken aynından doğan vergi borcu (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi hariç) her türlü vergi, resim, harç (Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı) bilumum masraflar ile taşınmazdan doğabilecek ihtilaflar alıcıya aittir. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan K.D.V ve satış giderleri peşin olarak tahsil edilir.



10) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,





İLAN OLUNUR.